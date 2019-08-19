» حيلة شيطانية من أردنية للتخلص من زجها .. وهكذا نجا الزوج

19 أغسطس 2019 - 07:41 ص

أصدر مدعي عام أمن الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، قرارا بالقبض على سيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش مخدر في سيارة زوجها وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات، بهدف التخلص منه.



وأوضحت مصادر خاصة لصحيفة "الغد" الأردنية، أن الزوجة أحضرت قطعة حشيش من أحد الأشخاص، بهدف التخلص من زوجها، وقامت بوضعها تحت مقعد سيارة الزوج وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات بالواقعة.



وأُلقي القبض على الزوج في أحد مناطق شرق العاصمة عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش، وبالتحقيق معه ثبت لدى إدارة المكافحة أن الحادثة مدبرة وكيدية من قبل الزوجة، حيث تم استدعاؤها، وبالتحقيق معها اعترفت أنه وبالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبّرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن والتخلص منه.