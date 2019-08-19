«لاسارتي» لجماهير الأهلى: "أنا آسف"

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وجه الأوروجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق للأهلى، رسالة إلى الجماهير الحمراء عقب إقالته من منصبه.

قال "لاسارتي"، عبر "إنستجرام": "أشعر بالأسف تجاه جماهير الأهلى.. وحزين لأنني لم أعد مستمرًا مع أعظم نادى مرة أخرى.. أنا من الآن مشجع لهذا النادى".

وكانت لجنة التخطيط بالأهلى قررت بعد التشاور مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، إقالته ومعاونيه الأجانب من تدريب المارد الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز بدور الـ16 لبطولة كأس مصر.


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