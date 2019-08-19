  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
أحمد الفيشاوي

"الفيشاوي" يظهر مع فنانة شهيرة ويصدم متابعيه

ملكة بريطانيا

اتهامات جنسية تطال أمير بريطانيا .. والملكة ترد

العريس الافغاني

شهادات حية عن انفجار "زفاف كابول"

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

أحمد موسى

"موسى" لـ أعدائه: بحب أنكد عليكم كل يوم

الفيشاوي وطليقته

رسالة محرجة من محامي طليقة «الفيشاوي»

السجائر

سجائر على بطاقات التموين بدولة عربية

لاسارتي

«لاسارتي» لجماهير الأهلى: "أنا آسف"

عمر البشير

أولى جلسات محاكمة البشير علانية.. بهذه التهم

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يغازل مصر بعد فوز منتخب اليد

سجائر على بطاقات التموين بدولة عربية

عرب وعالم

السجائر
السجائر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

استقالات جماعية للأطباء في دولة عربية..تعرف على السبب

#

مرشحة إخوانية تظهر بملابس فاضحة بدولة عربية

#

غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

#

اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه

هند الحناوي

أحمد الفيشاوي

قضايا النفقة

فرضت وزارة التجارة العراقية السجائر على المواطنين فى الحصة التموينية.

وفي هذا السياق وصف النائب عن تيار “الحكمة” العراقي علي البديري هذا القرار بـ”البدعة الغريبة”، مؤكدًا شروعه في جمع التواقيع لمساءلة وزير التجارة.

وبحسب ما ذكرته “روسيا اليوم” نقلاَ عن وسائل إعلام عراقية فقد قال البديري، إن “الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة بفرض سجائر ماركة “سومر” من الإنتاج المحلي على المواطنين ضمن البطاقة التموينية وبسعر 2500 دينار ما يعادل دولارين، لكل كروز “10 علب” سجائر هي بدعة غريبة وتناقض أوقعت الحكومة نفسها فيه.

وأضاف: “كان الأجدر بالحكومة لو كانت فعلاً تدعي الحرص على دعم المنتوج المحلي، أن تعمل على إضافة الألبان أو بيض المائدة أو التمور المعلبة أو غيرها من عشرات البضائع المحلية عوضاً عن فرض السموم على المواطن”.

وتابع: “يبدو أن المتنفذين والفاسدين لم يكفهم موت العراقيين بالمفخخات و”داعش” الإرهابي، فاخترعوا بدعة توزيع السموم لهم بالبطاقة التموينية، وقد نسمع مستقبلاً بتوزيع المخدرات أيضاً في حال تسلم التوزيع الحصري لها أيضاً أحد الفاسدين المتنفذين”.

وأكد في ختام تصريحه أن البرلمان وفي الدورة السابقة أصدر قراراً بمنع التدخين في المؤسسات والدوائر الحكومية، بينما اليوم تأتي الحكومة لتوزع السجائر إجبارياً على المواطنين.

  



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نانسي عجرم تصدم متابعيها بتصريح "جرىء" عن زوجها
» كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ بالكويت
» زوجة وائل جسار تغازل زوجها علنيًا
» مفاجأة.. إيقاف جهاد جريشة لتكرار أخطائه
» فنانة شهيرة تغني بـ"المايوه" وتشعل مواقع التواصل
» وظائف خالية بالأمم المتحدة للسعوديين
» محمد يوسف يقود مران الأهلى بالجزيرة
» الموت يفجع الفنانة أصالة
» ابنة أحمد الفيشاوي تحرجه برسالة جديدة
» فنانة شهيرة: اللي عنده طفل مريض يقولي وأنا هعالجه على حسابي
» رامون دياز يخرج من الصورة بعد شروط الأهلي في مديره الفني الجديد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية