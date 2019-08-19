رسالة محرجة من محامي طليقة «الفيشاوي»

19 أغسطس 2019 - 10:45 ص

وجه محامي هند الحناوي طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، رسالة للأخير قال فيها: "عيب يا أحمد أنت والدك فنان مشهور وسمعته طيبة، ولو كان على قيد الحياة لما رضي بهذا الحال وبما تفعله".

وأضاف في رسالته التي وجهها له مباشرة: "نحن لا نريد حبسك ولا التشهير بك، ياريت تدفع الفلوس لابنتك بهدوء وأنا شخصيا مستعد للتنازل عن أي نزاعات قضائية وعددها 16 قضية".

وكشف المحامي شعبان سعيد عن تطورات جديدة في قضايا النفقة التي أقامتها موكلته ضد مطلقها، مضيفًا أن ابنته لينا عمرها حاليًا 13 عامًا، وكانت هناك خلافات قديمة بين والديها، ولكن أهلها كانوا يتمنون أن تكون علاقتهم بعائلة والدها جيدة.

وأوضح المحامي المصري في تصريحات صحفية، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والد أحمد كان يحاول علاج هذه الخلافات ويحتضن الابنة، وكان توصل لحل الخلاف بين الابنة ووالدها، ومن هنا تم اختيار مدرسة للطفلة في لندن للدراسة وسافرت لهناك منذ عامين.

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت السبت الماضي، حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا، وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة، استكمالًا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، ومطلقته هند الحناوي حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.