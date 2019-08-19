  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
أحمد الفيشاوي

"الفيشاوي" يظهر مع فنانة شهيرة ويصدم متابعيه

ملكة بريطانيا

اتهامات جنسية تطال أمير بريطانيا .. والملكة ترد

العريس الافغاني

شهادات حية عن انفجار "زفاف كابول"

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

أحمد موسى

"موسى" لـ أعدائه: بحب أنكد عليكم كل يوم

الفيشاوي وطليقته

رسالة محرجة من محامي طليقة «الفيشاوي»

السجائر

سجائر على بطاقات التموين بدولة عربية

لاسارتي

«لاسارتي» لجماهير الأهلى: "أنا آسف"

عمر البشير

أولى جلسات محاكمة البشير علانية.. بهذه التهم

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يغازل مصر بعد فوز منتخب اليد

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

عرب وعالم

ترامب
ترامب

علي محمود

أخبار متعلقة
#

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

#

الإعلان عن صفقة القرن للزمالك خلال 48 ساعة

#

كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"

#

إدارة «ترامب» تتحدث عن تأجيل «صفقة القرن»

ترامب

كوشنر

صفقة القرن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن على الأرجح خطة السلام التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر عقب الانتخابات الإسرائيلية.

وكوشنر صهر ترامب المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار؛ بهدف إحلال السلام في المنطقة والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، وفقًا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن انتخابات الكنيست المقبلة ستجرى في السابع عشر من سبتمبر المقبل، بعدما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات الكنيست السابقة، التي جرت في أبريل الماضي، وحل الكنيست.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نانسي عجرم تصدم متابعيها بتصريح "جرىء" عن زوجها
» كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ بالكويت
» زوجة وائل جسار تغازل زوجها علنيًا
» مفاجأة.. إيقاف جهاد جريشة لتكرار أخطائه
» فنانة شهيرة تغني بـ"المايوه" وتشعل مواقع التواصل
» وظائف خالية بالأمم المتحدة للسعوديين
» محمد يوسف يقود مران الأهلى بالجزيرة
» الموت يفجع الفنانة أصالة
» ابنة أحمد الفيشاوي تحرجه برسالة جديدة
» فنانة شهيرة: اللي عنده طفل مريض يقولي وأنا هعالجه على حسابي
» رامون دياز يخرج من الصورة بعد شروط الأهلي في مديره الفني الجديد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية