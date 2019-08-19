اتهامات جنسية تطال أمير بريطانيا .. والملكة ترد

19 أغسطس 2019 - 11:32 ص

أصدرت الملكة البريطانية إليزابيث، بيانا تستبعد فيه الاتهامات التي وجهت لنجلها الأمير البريطاني أندرو في قضية رجل الأعمال جيفري إيبستين المتهم بانتهاكات جنسية بحق أطفال بعد نشر تسجيل فيديو يظهر الأمير في منزل الثري الأمريكي في عام 2010.

والفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، يظهر كما يقول الفيديو الأمير (59 عامًا) وهو يلوح لمرأة تغادر منزل إيبستين في نيويورك في 2010.

وقال القصر في بيانه: "يستنكر سمو الأمير استغلال أي شخص، والتلميح بأن الأمير قد يتغاضى أو يشارك أو يشجع على مثل ذلك السلوك، أمر مثير للاشمئزاز"، بحسب ما أوردت وكالة "برس أسوسييشن".