هل تدعو الملائكة على الـ"بني آدم؟".. أزهري يجيب

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أوضح أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن المسلم الذي يدعو لأخيه ترد عليه الملائكة بالمثل لقول النبي "من دعا لأخيه بظاهر الغيب ترد عليه الملائكة ولك بمثل".

وأضاف المالكي، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن المسلم لو دعا على أخيه فلا ترد عليه الملائكة بالمثل لأن الملائكة لا تدعو على أحد من العباد وإنما تدعو للإنسان.

وأشار إلى أن الحديث فيه إرشاد إلى الحث على تشجيع الناس للدعاء لبعضهم والتواصل والتراحم فيما بينهم حتى تستمر هذه العلاقة الطيبة فيما بينهم.

وأوضح أن الإنسان لو تعرض لظلم فعليه أن يفوض الأمر إلى الله ويقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".


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