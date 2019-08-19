«صلاح» يقترب من أعلى أجر بالدوري الإنجليزي

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يقترب نجم المنتخب الوطني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، من الحصول على أعلى أجر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج"، خاصة بعد البداية الموفقة للنادي في بداية الموسم الحالي.

ويتجه نادى ليفربول للحفاظ على صلاح في صفوفه، برفع راتبه الأسبوعي إلى 430 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أن أبدت عدة أندية أوروبية اهتماما بضم صلاح، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى، حسبما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن يمدد نادي ليفربول عقد محمد صلاح بداية من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهي فى صيف 2024، وهو ما يجعل صلاح ثاني أعلى لاعب يتقاضى راتبا فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل سانشيز كما هو متوقع إلى نادي إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدورى الإنجليزى.

في سياق آخر، رد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على تصريحات سابقة للمدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، اعتبر فيها أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN " الإخبارية، قال صلاح: "بصراحة، لم أعرف أنه جوارديولا قال ذلك، لكنني أعتقد أنه إذا خير بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، سيختار الأخير".

وأضاف: "هذا رأيي، لا أتحدث عنه لكنه رأيي، إنها أكبر بطولة كرة قدم لذلك يسعى الجميع للفوز بها، كل مدرب وكل لاعب يحلم بدوري أبطال أوروبا. بالتأكيد أيضا الدوري الإنجليزي شيء كبير، لكن يبقى دوري الأبطال السباق الأكبر".


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