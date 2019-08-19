» "الجمارك" تحبط حيلة راكب فى تهريب مخدرات

19 أغسطس 2019 - 12:46 م

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها.

وقالت مصادر بالجمارك، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإيطالية القادمة من ميلانو، تم الاشتباه فى راكب مصري الجنسية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى تم تأكيد الاشتباه، بالتفتيش تبين وجود 15 علبة من عقار الكونتيرمال المخدر و100 قرص من عقار الكونترمال المخدر 200 ملي مخبأة بين طيات الملابس والأحذية داخل حقائبه.