» لص يستأذن صاحب سيارة لسرقة بطاريته

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روي أحمد ممدوح، ضحية واقعة سرقة بطارية سيارته، تفاصيل السرقة قائلا: "إن الحرامي كتب له على السيارة "البطارية فين أخوك مزنوق"، بعدما سرقها منه مرتين، وقرر أن يزيلها من السيارة عند ركنها.

وأضاف "ممدوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، أنه استقبل الموقف في البداية بالضحك، ولكن بعد التفكير بدأ يشعر بالقلق على سيارته، لأن الحرامي هدده بسرقة السيارة.

وأكد أنه يجلس طوال الليل في "البلكونة"، لمراقبة سيارته، ووضع كاميرا مراقبة، ولكن الغريب أنها تلفت بعد وقت قليل، موضحًا أن الحرامي يسرق بطاريات المنطقة كلها ويبيعها لتجار الخردة.


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