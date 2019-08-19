» مفاجأة من العيار الثقيل.. إليسا تعتزل الغناء نهائيًا

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إليسا
إليسا

متابعات-علا خطاب

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اليسا

اعتزال الغناء

صدمت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الإثنين، جمهورها بتغريدة على "تويتر"، إذا صرحت باعتزالها الغناء، مشيرة إلى أن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريبًا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.

وقالت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية".

وأضافت: "أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا".

وختمت التغريدة بقولها: "لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن".

يذكر أن إليسا لها الكثير من المواقف السياسية الجريئة التي أثارت عاصفة جدل على المنصات الاجتماعية، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالآراء الجريئة، قال منتقدون إن على الفنان أن يتلزم الحياد احتراما لجمهوره الذي ينتمي إلى عدة تيارات.


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