«الإحصاء الكويتية» هذا هو الحجم الحقيقى للجالية المصرية

19 أغسطس 2019 - 01:24 م

أوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، في ردها على الإحصاءات المنسوبة في وسائل الإعلام لجهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، أن أذونات العمل الصادرة في 2018 لاستقدام عمالة مصرية تم إلغاء 23 ألفا و883 إذن عمل منها، مشيرةً إلى أن العدد المتبقي منها يبلغ 38 ألفا و308 إذن عمل فقط للعمل في القطاع الأهلي.

وذكرت الإدارة المركزية للإحصاء، أن إجمالي العمالة المصرية التي تم تعيينها في القطاع الحكومي خلال العام الماضي بلغ 577 عاملاً، أغلبهم يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي بلغ في نهاية العام الماضي 2018 عدد 40 ألفا و897 عاملاً، بلغ عدد الذكور منهم 26 ألفا و545 عاملاً، بينما بلغ عدد الإناث 14 ألفا و352 عاملة، لافتة أن إجمالي العمالة المصرية في القطاع الخاص بلغ 451 ألفا و960 عاملاً، بينهم 434 ألف و500 ذكور و17 ألفا و460 إناث.

وكشفت الإدارة المركزية للإحصاء أن العدد الإجمالي للجالية المصرية في دولة الكويت انخفض خلال العام الماضي بمقدار 26 ألفا و551 شخصًا؛ ليصبح 643 ألفا و977 مصريًا بانخفاض بنسبة 3.95% مقارنة ببداية العام نفسه منهم نحو 10 آلاف فرد تحت سن الخامسة عشرة.