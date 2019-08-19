» زينة تراهن مذيعا شهيرا: "مليون دولار لو أنا أتجوزت تاني"

فاجأت الفنانة زينة، جمهورها، بتصريحات جريئة لها بشان إمكانية زواجها مرة أخرى، حيث نشر الصحفي ربيع هنيدي، مقطع الفيديو، الذي راهنته خلاله "زينة" على دفع مليون دولار له، إذا تزوجت مرة ثانية.

أكدت "زينة" خلال الفيديو، الذي نشره "هنيدي"، عبر حسابه الشخصي، على "إنستجرام" أنها لن تتزوج مرة أخرى، معاهدة إياه على أنها ستعتذر له إذا تراجعت عن قرارها بعد الزواج، إلا أن ربيع رفض الاعتذار، وطالبها بالمراهنة على ذلك بمليون دولار.

علق "هنيدي" على الفيديو كاتبًا: "مليون دولار ستدفعها لي النجمة الصديقة زينة إذا تزوجت، وهذا الفيديو يشهد بذلك، لذا أنتظر أن تخسر الرهان، وسيكون لكم متابعيني نصيبكم من المليون، فمن حضر القسمة فليقتسم، علما أن مقابلتي مع زينة زينت مؤخرا أحد أعداد زهرة الخليج، وبإمكانكم مشاهدة الحوار كاملا على قناتي عبر انستجرام، وعبر بوست سابق، صباحكم حب ورهان ومليون دولار".