» رسميا.. السعودية تبدأ في تنفيذ قرارات مهمة للمرأة

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الجوازات

تمكين المراة

بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، رسميًا تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

وأوضحت "الجوازات" عبر موقعها الرسمي في شروطها الخاصة بالسفر، أن كل من تجاوز سن الـ21 عامًا، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر، فيما يحتاج لموافقة ولي الأمر (سواء الأب أو الأم أو الأخ أو المذكورين في صك الورثة) كل من هم دون سن الـ21 عاما، ويمكنهم التفويض عبر خدمة ”أبشر“.

وسمحت المملكة لمن هم دون سن الـ21 عامًا من الرجال والنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر، في حال الزواج، والمبتعثين للدراسة في الخارج، والموظفين المشاركين في مهام رسمية خارج السعودية.

ويعد قرار السماح للنساء باستخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال، أحد أهم بنود الولاية المثيرة للجدل في السعودية والتي سقطت، بعد أن أسهمت وعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمنح النساء حقوقا أكبر في المملكة بتغييرات كبيرة شملت العديد من القوانين التي تخص المرأة، ومكنتها من نيل حقوقها في العديد من المجالات.


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