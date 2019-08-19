غرامات بالجملة على النادى الأهلى

19 أغسطس 2019 - 02:09 م

قررت لجنة المسابقات، تغريم الأهلى مبلغا قدره 10 آلاف جنيه وإيقاف مدير الكرة بالفريق، سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة.

وعاقبت اللجنة الأهلي بسبب عدم التزام لاعبيه وجهازه الفني بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بيراميدز التى حسمها الأخير بهدف السبت فى ثمن نهائى كأس مصر.

وأوقفت اللجنة عبد الحفيظ "لاعتراضه بأسلوب غير لائق" على الحكم المساعد بعد انتهاء المباراة التي احتضنها ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وتقرر إيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة.