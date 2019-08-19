  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:30 م
بحث متقدم
الظهور لأول للبشير مرة منذ الإطاحة به

بالتفاصيل.. اعترافات «البشير» أثناء محاكمته اليوم

أرشيفية

ملابس داخلية.. تهديد بالقتل.. هذا ما حدث مع مصرية بالكويت

الفنانة يسرا

جنازات المشاهير.. انفعال وطرد ومنع التصوير

ليونيل ميسي

«الفيفا» يعلن قائمة الأهداف المرشحة لـ«بوشكاش»

المخرج السينمائي خالد مرعي

ترحيل مخرج «خيال مآتة» للنزهة في قضية المخدرات

عمر البشير

أول صور لـ«البشير» داخل قفص الاتهام

محمود عباس

قرار مفاجئ من عباس ضد مستشاريه

سيد عبد الحفيظ

غرامات بالجملة على النادى الأهلى

صورة ارشيفية

رسميا.. السعودية تبدأ في تنفيذ قرارات مهمة للمرأة

الجالية المصرية بالكويت

«الإحصاء الكويتية» هذا هو الحجم الحقيقى للجالية المصرية

ترحيل مخرج «خيال مآتة» للنزهة في قضية المخدرات

قضايا وحوادث

المخرج السينمائي خالد مرعي
المخرج السينمائي خالد مرعي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

هكذا رد أحمد حلمي على شخص قال له "فيلمك وحش أوي"

#

آخر تطورات قضية منى الغضبان في «الفيديو الإباحي»

#

تطورات جديدة في واقعة التحرش بالأطفال في تونس

#

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

مصر الجديدة

المخرج السينمائى

قسم النزهة

خيال مآتة

رحلت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، المخرج السينمائى " خالد مرعى " مخرج فيلم خيال مآتة ، إلى قسم شرطة النزهه ، وذلك تمهيدا لإيداعه محبسه تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة ضبطه متلبسا بحيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس المخرج خالد مرعى ، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام، عبر مطار القاهرة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، فى مخرج سينمائى، وكلف كل من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.

وأضافت المصادر أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش فى حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتهم وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، والذى أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا لـ«ميتشو»
» حقيقة إيقاف «جريشة» بعد أزمة الأهلي وبيراميدز
» نجم أستون فيلا: «هناك صعوبة في التواصل مع تريزيجيه»
» رضوى الشربينى عن اعتزال إليسا: "أحلى خبر"
» زينة تراهن مذيعا شهيرا: "مليون دولار لو أنا أتجوزت تاني"
» «هيفاء وهبي» تفاجئ متابعيها بتغريدة مثيرة
» رسميا.. السعودية تبدأ في تنفيذ قرارات مهمة للمرأة
» لص يستأذن صاحب سيارة لسرقة بطاريته
» تعليق غير متوقع لـ"أديب" عن اعتزال إليسا الغناء
» مفاجأة من العيار الثقيل.. إليسا تعتزل الغناء نهائيًا
» سيدة برحم مزدوج تلد توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية