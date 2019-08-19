«الفيفا» يعلن قائمة الأهداف المرشحة لـ«بوشكاش»

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الفيفا

صلاح

جائزة بوشكاش

أفضل الأهداف

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أجمل 10 أهداف مرشحة للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2019 من خلال جوائز "فيفا" للأفضل خلال العام.

وضمت قائمة الأهداف كلا من:

ماتيوس كونها وخوان فرناندو كوينتيرو وزلاتان إبراهيموفيتش وليونيل ميسي وأجارا نشوت وفابيو كوالياريلا وإيمي رودريجيز وبيلي سيمسون وأندروس تاونسند ودانييل زوري.

وكان محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول فاز بالجائزة في العام الماضي بهدفه في مرمى إيفرتون.

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