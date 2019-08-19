» نجم أستون فيلا: «هناك صعوبة في التواصل مع تريزيجيه»

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استون فيلا

أكد أنور الغازي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، تفاصيل الأيام الأولى للنجم المصري محمود حسن «تريزيجيه»، المنتقل حديثًا لفريقه، مُشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التواصل معه بسبب عدم إتقانه للغة الإنجليزية حتى الآن.

واعترف الغازي في تصريحاته التي نقلها موقع برمينيجهام لايف بصعوبة التواصل مشكلة بسيطة مع دوجلاس لويز وويسلي مورايس والفرعون المصري تريزيجيه بسبب عدم إجادتهم للغة الإنجليزية بعد.

وقال اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية: «الأمر يكون أصعب قليلاً مع أولئك الذين لا يتحدثون الإنجليزية، مازلنا نتعرف على بعضنا البعض، والتواصل بيننا يسير بشكل جيد لأننا نتدرب معًا كثيرًا».

وواصل: «كلنا نساعد بعضنا البعض على الاستقرار والتأقلم في الفريق، لقد لعب أحمد المحمدي الدور الأكبر في تأقلم تريزيجيه معنا، لكننا بشكل عام نساعد كل لاعب يدخل فريقنا».


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