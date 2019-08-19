مفاجأة.. المصريون سحبوا 31.5 مليار جنيه خلال العيد

كشف تقرير مصرفي أن المصريين قاموا بسحب نحو 5ر31 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال 6ر17 مليون عملية في فترة أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف التقرير أن المصريين سحبوا خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك من 3 أغسطس وحتى 8 أغسطس نحو 29ر22 مليار جنيه من خلال 2ر12 مليون عملية متضمنة رواتب موظفي الحكومة، بسحب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

فيما تم خلال أيام عيد الأضحى المتضمنة الفترة من 9 أغسطس وحتى 13 أغسطس سحب نحو 15ر9 مليار جنيه من خلال 39ر5 مليون عملية.

وأوضح أن البنوك الحكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) استحوذت على نسبة تصل إلى نحو 70 في المائة من إجمالي حجم السحب خلال هذه الفترة بقيمة إجمالية بلغت 8ر21 مليار جنيه، وعدد عمليات بلغ نحو 3ر12 مليون عملية، بواقع 12 مليار جنيه للبنك الأهلي من خلال 5ر6 مليون عملية، و8 مليارات جنيه لبنك مصر عبر 7ر4 مليون عملية، وبنك القاهرة 74ر1 مليار جنيه من خلال 09ر1 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الخاصة استحوذت على نحو 30 في المائة فقط من إجمالي عمليات السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي خلال الفترة من 3 إلى 13 أغسطس الجاري.