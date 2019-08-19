شاهد.. فنانة شهيرة ترعى الأغنام

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السعودية

فنانة

الاغنام

احلام

نشرت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو جديدا لها وهي ترعى الأغنام في ربوع مدينة أبها السعودية.

وظهرت المطربة أحلام في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، تسير وسط الأغنام في أراض ريفية لمدينة أبها.

وأرفقت أحلام الفيديو بتعليق قالت فيه “من أبها الجميلة”.

وقامت أحلام بجولة سياحية في مدينة أبها ، بعد حفلها الأخير، الذي أحيته فيها على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة أثناء افتتاح موسم السودة.

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?????? من #ابها الجميلة ،،،

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