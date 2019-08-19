» بعد نشره صور جريمته..السعودية تعلن القبض على أشهر مُغتصِب

أعلنت الشرطة السعودية القبض على سعودي في الثلاثينات من العمر، بعد ترويجه للرزيلة، وقيامه بنشر صور لجريمة اغتصابه للأطفال الأبرياء، مفجرًا موجة من الغضب عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إنه "إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان (مغتصب الحفر)، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه"، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية.

وكان مغردون دشنوا هشتاج (وسم) "مغتصب الحفر"، بعد انتشار محادثات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي روج من خلالها للشذوذ الجنسي مع الأطفال، وتظهر التفاوض حول الأسعار والمكان وطرق الدفع، للحصول على أطفال ونساء بهدف ممارسة الجنس معهم.

ويقول مدونون إن أطراف المحادثات في الصور المتداولة للمحادثة هم من أبناء مدينة حفر الباطن السعودية، وإنهم يمارسون أفعالهم الشاذة المخالفة للقوانين والأعراف بسرية تامة.

وطالبوا بضبط هذا الشخص، وتوقيع أقسى العقوبة عليه بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال الأبرياء، فضلاً عن نشره لصور الجريمة.

فيما طالب البعض الآخر بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصب الحفر بعد ضبطه ليكون عبرة لغيره ممن تُسوّل له نفسه العبث بحياة ومستقبل الأطفال.

ونصح العديد من المغردين عبر الهاشتاج أولياء الأمور بتوعية الأطفال بخطورة هذا الأمر وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول الاقتراب منهم بطريقة غير سوية.