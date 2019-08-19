بلاغ يطالب بالقبض على والديّ إرهابي تفجير معهد الأورام

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ الى المستشار النائب العام، اتهم فيه والدىّ الإرهابى عبدالرحمن خالد منفذ جريمة معهد الأورام بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة وطالب بمحاكمتهما عن تلك الجريمة الإرهابية.

وجاء في البلاغ رقم 10898 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المقدم ضده البلاغ والد الإرهابى عبدالرحمن ووالدته هما من حرضاه على ارتكاب تلك الجريمة والتى أسفرت عن سقوط شهداء ومصابين وانهما ينتميان لجماعة الاخوان الارهابية، واستند محمود فى بلاغه للفيديو الذي تم تداوله والذي يظهر الإرهابى مفجر معهد الأورام وهو يودع أسرته المنتمية للجماعة الإرهابية بحديقة الأزهر قبل ارتكابه لجريمته الإرهابية بلحظات، مضيفا أن والد الإرهابى هو وزوجته يعدان من الكوادر الفاعلة فى الجماعة الإرهابية وانهما المحرض الرئيسي للإرهابى على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء، واصفا إياهم بالعائلة الارهابية التى تمثل سرطان فى المجتمع المصرى يجب استئصاله، وطالب محمود بتطبيق مواد الاتهام 40، 171، 172، 176 من قانون العقوبات المصرى.

وفى ختام بلاغه طالب محمود بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار امر ضبط وإحضار لكل من والدىّ الإرهابى منفذ تفجير معهد الأورام، ووضع اسمهما على قائمة الممنوعين من السفر، واحالتهما الى محاكمة جنائية عاجلة.