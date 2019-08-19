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ظهور شئ مخيف على شواطئ إسكندرية وتحرك حكومي عاجل

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محمد فضل- متابعات

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شاطئ

ديدان

شاطء الدخيلة

تداول نشطاء موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية في مصر، يظهر انتشار ديدان غريبة وأسماك نافقة على الرمال وشط البحر.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم تشكيل لجنة ضمت 5 جهات هي "الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جهاز شؤون البيئة، شركة الصرف الصحي، معهد علوم البحار، ومديرية الشؤون الصحية".

وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار مقطع فيديو لجزء من شاطئ بمنطقة الدخيلة، يظهر كمية من الديدان على رمال الشاطئ.

وتابع أن المعهد القومي لعلوم البحار حصل على عينات من مياه البحر والرمال وبعض الكائنات البحرية النافقة، لتحليلها في معامل المعهد للوصول إلى أسباب تواجد تلك الديدان.


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