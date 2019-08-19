» رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

19 أغسطس 2019 - 07:49 م

أخطرت الجهات الأمنية مسئولو نادي الزمالك، بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام ديكاداها الصومالي في لقاء العودة ليوم السبت المقبل بدلًا من الجمعة.

وكان الزمالك قد واجه صعوبة فى إقامة اللقاء يوم الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب فى ظل إقامة لقاء الأهلى واطلع برة فى نفس اليوم بالإسكندرية ليتقرر تأجيل لقاء الزمالك لمدة 24 ساعة.

يذكر أن الزمالك قد حقق فوز كاسحًا على ديكاداها فى الذهاب بسباعية نظيفة فى اللقاء الذى أقيم بينهما يوم الجمعة الماضية على استاد برج العرب.