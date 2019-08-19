تعليق مؤثر من «كلوب» بشأن محمد صلاح

أمير سعد
أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الغامرة بتواجد الثلاثي الهجومي للفريق محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ضمن تشكيلته.
وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «في كثير من الأحيان في حياتي ، كان لدي لاعبون مثيرون دائمًا، لكن ليس لاعبين من الطراز العالمي».
وأضاف المدرب الألماني: «الآن والحمد لله لدي هذا الثلاثي وهم يصنعون الفرق، ليس علينا التحدث عن ذلك، ساديو ماني، فيرمينو ومحمد صلاح، هؤلاء الشباب في المباراة الأخيرة كانوا رائعون حقًا».
وأوضح: «لقد كانوا يمثلون تهديدًا مستمرًا مهما كانوا متعبين، إنه أمر رائع ، وبالطبع أحدث هذا الاختلاف خلال المباراة».
وأتم: «أنا سعيد حقًا ببداية الموسم الحالي إنه أمر مهم للغاية، وجود مباراة خارج أرضنا في ساوثاهمبتون أمر صعب دائمًا ، لكننا حقنا المطلوب، كان الأمر مميزًا».
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