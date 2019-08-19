الديهي يطالب وزير التعليم بتنظيم رحلات للعاصمة الإدارية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك صحيفة إسبانية والـ "CNN "، تحدثت عن أن العاصمة الإدارية الجديدة حولت الصحراء لمدينة فخمة، وأن بها حديقة أكبر من حديقة نيويورك المركزية، وأن بها أكبر غابة عمودية في القارة الإفريقية، معقبًا: "حاجة تشرف وتشعر بالفخر"، مستنكرًا تجاهل الصحف المصرية لهذا الأمر.

وناشد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، وزير التعليم، بتوجيه مديري المديريات في كل محافظة بإرسال رحلات مدرسية للعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية في رحلات اليوم الواحد لتقوية وبناء الشعور الوطني والقومي لهم، والتعرف على تفاصيل تلك المشروعات وأهدافها.

وعرض "الديهي" صور للعاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: "دي مش مدينة فرنسية، دي العاصمة الإدارية الجديدة، ألا تستحق أن نحتفي بها، وننظم رحلات مدرسية للطلاب لها"، مشددًا على أننا نعاني من غياب الوعي، وهذا يبني من خلال المشاركة الحقيقية للشباب.