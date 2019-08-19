ترامب يدعو الهند وباكستان إلى خفض التوتر

19 أغسطس 2019 - 11:20 م

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إلى ضرورة خفض حدة التوتر الأخير بين الهند وباكستان حول مسألة إقليم "كشمير".



جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال هوغان غيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح صحفي، إن "ترامب أشار إلى أهمية خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام في المنطقة"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.



والجمعة، تحدث ترامب هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ودعا البلدين إلى الحوار حول مسألة كشمير.



والأسبوع الماضي، شهدت ولاية "جامو وكشمير" احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.



جاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".

