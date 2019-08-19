» يديعوت أحرنوت: إسرائيل تشجّع هجرة الفلسطينيين من غزة

19 أغسطس 2019 - 11:30 م

قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، إن تل أبيب "عملت منذ العام الماضي على تشجيع هجرة الفلسطينيين إلى دول أخرى".



ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" عن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن "إسرائيل عملت منذ العام الماضي على تشجيع الهجرة للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مختلفة".

وأوضح المسؤول في تصريحات للصحافيين المرافقين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته إلى أوكرانيا، أن هذ الأمر تمت دراسته في مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) منذ عام.

وأشار إلى أنه "كان يتم التخطيط لإنشاء مطار في مدينة النقب (جنوبي إسرائيل)، لسفر الراغبين بالهجرة من غزة بمساعدة إسرائيل".

وقال المسؤول إن "إسرائيل توجهت إلى عدة دول في الشرق الأوسط وخارجه لاستيعاب المهاجرين، لكنها لم تتلقى إجابة حتى الآن".

ووفقاً للصحيفة، فإن "35 ألف فلسطيني هاجروا من غزة عام 2018 لوحده".