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تعادل مثير بين المان يونايتد وولفرهامبتون بـ"البريميرليج"

الرياضة

بوجبا
بوجبا

المصريون ووكالات

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تعليق ناري من "صلاح" على لقاء مانشستر يونايتد

حرم الفرنسي بول بوغبا المحترف في مانشستر يونايتد، الإثنين، فريقه من تحقيق انتصار ثان على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر ووصيفه أرسنال، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى نقطتين في المركز الثاني عشر.
تمكن مانشستر يونايتد من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الفرنسي انتوني مارسيال في الدقيقة 27.
ومع حلول الدقيقة 55 نجح وولفرهامبتون من إدراك التعادل عن طريق روبين نيفيز.
وأضاع بوغبا ضربة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 68 ليحرم "شياطين" مانشستر من الثلاث نقاط. -

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