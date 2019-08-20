  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:09 ص
بحث متقدم
مانويل جوزيه

الخطيب يجس نبض "جوزيه" للعودة لتدريب الأهلي

عدلي القيعي

القيعي يفجر مفاجأة عن لاسارتي: مدرب منهار وكان يفعل أشياءً غريبة

محمد صلاح

شوبير يصدم صلاح بمعلومات محرجة بعد تبرؤه من عمرو وردة

محمود الخطيب

الأهلي يتفاوض مع "صدام حسين" لتولي تدريب الفريق

الكرش

طبيب يكشف معلومات صادمة عن "الكرش" وخطورته

محمد صلاح

تعليق ناري لـ "موسى" على تصريحات "صلاح" الأخيرة

٩.٤٪ ارتفاعاً في أسعار حديد التسليح

"شعبة مواد البناء" تكشف حقيقة تراجع الأسعار

أرشيفية

البرلمان يلاحق «اليوتيوبرز»: لازم تدفع

صلاح

شاهد.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في «فضائح صلاح»

البشير

سؤال القاضي الذي أضحك«البشير» أثناء محاكمته

شوبير يصدم صلاح بمعلومات محرجة بعد تبرؤه من عمرو وردة

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«صلاح»: عمرو وردة مريض يحتاج للعلاج

#

بسبب محمد صلاح.. 116 ألف مدمن بالمصحات

#

شوبير يكشف دور "صلاح" في إعادة "وردة" لمعسكر المنتخب

#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

صلاح

اندلعت مشادة جديدة بين النجم المصري محمد صلاح وأعضاء سابقين باتحاد الكرة بعد تصريحاته لشبكة "سي إن إن" عن عودة اللاعب المتهم بالتحرش عمرو وردة إلى صفوف المنتخب بعد استبعاده.

وقال "صلاح" للشبكة الأمريكية: "لم يكن لي أي دور في عودة عمرو وردة للفريق أثناء بطولة الأمم الأفريقية ، فلست قائد المنتخب ولا المدير الفني ولو كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأمور".

وأضاف: " "ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة، هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث".

وتابع: "عمرو وردة يحتاج للعلاج وإعادة التأهيل ليضمن عدم تورطه في وقائع مشابهة مرة أخرى".

و خرج أحمد شوبير - نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا - عن صمته حيث كشف العديد من الأمور.

وقال في تصريحات لفضائية "MBC مصر" : "صلاح كان من بين اللاعبين الذين طلبوا عودة وردة للمنتخب بعد استبعاده لأسباب أخلاقية".

وأضاف: "عمرو وردة تم استبعاده بعد اجتماع مع المدير الفني، وتم إبلاغ رئيس الاتحاد وقتها بالأمر، ثم فوجئنا أن اللاعبين بما فيهم محمد صلاح طلبوا عقد جلسة مع المسؤولين عن المنتخب لإعادة اللاعب".

وتابع: "التغريدة التي كتبها صلاح آنذاك تمت بالتنسيق بينه وبين هاني أبو ريدة - رئيس الاتحاد - الذي طلب كتابة بعض الأشياء من اللاعبين للتمهيد لعودة وردة للمنتخب".

وأردف: "أبو ريدة لم يكن يرغب في إعادة وردة للمنتخب، ولكنه عندما وجد
اللاعبين يصرون على الأمر ويضغطون من أجل ذلك، وافق على اقتراح كتابة
التغريدات وعودة اللاعب، ولكي أكون صريحًا موافقته كانت على مضض".

واستدرك: "هل اكتشف صلاح فجأة أن وردة يحتاج للعلاج بعد 4 سنوات من تزاملهما سويا بالمنتخب .. ينبغي أن نتعقل في الحديث قبل التفوه به .. المنتخب كان سيئا ولم يكن هناك سوى 4 لاعبين في مستواهم ".

واختتم: "صلاح نفسه كان بعيدًا عن مستواه في كأس الأمم، الجماهير حزنت من
رد فعله بعد أحد الأهداف عندما قال لهم -سمعوني صوتكم-، أن نقول أننا كنا
سيئين ليس عيبًا، الأمر وارد أن تكون بعيدًا عن مستواك في أي وقت".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» لأول مرة .. صلاح يكشف حقيقة اعتزاله اللعب دوليا
» مدير معهد القلب يحذر: "هذا الأمر يقودك لأزمة قلبية"
» تعادل مثير بين المان يونايتد وولفرهامبتون بـ"البريميرليج"
» يديعوت أحرنوت: إسرائيل تشجّع هجرة الفلسطينيين من غزة
» «صلاح»: عمرو وردة مريض يحتاج للعلاج
» حظر نقل الفيلة الإفريقية البرية إلى حدائق الحيوان
» إحالة 148محامية سعودية للنيابة العامة في تهم أخلاقية
» تورط قطر في انتهاك حقوق عمال «مونديال 2022»
» «البشير» عن الأموال المضبوطة: هدية من «بن سلمان»
» قرار مفاجئ من أمريكا تجاه «هواوي»
» بعد الإفراج عن "جريس".. بريطانيا تتوعد إيران بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية