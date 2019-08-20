القيعي يفجر مفاجأة عن لاسارتي: مدرب منهار وكان يفعل أشياءً غريبة

20 أغسطس 2019 - 06:33 ص

أكد عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي - أنه ليس من مؤيدي كثرة تغيير المدربين وبخاصة بعد بداية موسم كروي جديد.



وقال "القيعي" خلال لقائه مع برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلي: "ما حسم رأيي فيما يخص إقالة لاسارتي كان ما رأيته منه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز .. لقد صدمني فشخصية المدرب يجب أن تسبق الناحية الفنية".



وأضاف: "وقتها أدرت أنني أرى مدربا منهارا ، سعيد ببطولة الدوري ، ولا يفهم أننا في الأهلي نغلق صفحة الفوز في اليوم التالي ونستعد لبطولة جديدة".



واستدرك: "انتظرته يتحمل المسؤولية ويطمئن الجمهور إن الأهلي لديه فريقا جيدا وأن يكن شجاعا فالهزيمة أمام فريق مرشح لبلوغ النهائي واردة لكن لم يحدث ذلك أبدًا".



وتابع: "أيضًا كان يفعل أشياءً غريبة في التشكيل .. فجأة استدعى أفشة للمشاركة بعدما استبعده من لقاء اطلع برة كي يندمج بشكل أفضل".



وعما قاله لاسارتي في المؤتمر الصحفي بأن الأهلي لم يلبي حاجته لضم مهاجم قال القيعي: "لم يطلب منا ذلك أبدا".

