  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:09 ص
بحث متقدم
مانويل جوزيه

الخطيب يجس نبض "جوزيه" للعودة لتدريب الأهلي

عدلي القيعي

القيعي يفجر مفاجأة عن لاسارتي: مدرب منهار وكان يفعل أشياءً غريبة

محمد صلاح

شوبير يصدم صلاح بمعلومات محرجة بعد تبرؤه من عمرو وردة

محمود الخطيب

الأهلي يتفاوض مع "صدام حسين" لتولي تدريب الفريق

الكرش

طبيب يكشف معلومات صادمة عن "الكرش" وخطورته

محمد صلاح

تعليق ناري لـ "موسى" على تصريحات "صلاح" الأخيرة

٩.٤٪ ارتفاعاً في أسعار حديد التسليح

"شعبة مواد البناء" تكشف حقيقة تراجع الأسعار

أرشيفية

البرلمان يلاحق «اليوتيوبرز»: لازم تدفع

صلاح

شاهد.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في «فضائح صلاح»

البشير

سؤال القاضي الذي أضحك«البشير» أثناء محاكمته

القيعي يفجر مفاجأة عن لاسارتي: مدرب منهار وكان يفعل أشياءً غريبة

الرياضة

عدلي القيعي
عدلي القيعي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

#

الأهلي يفاوض 3 مدربين أجانب .. والخطيب كاد يفجر مفاجأة كبرى بالأمس

#

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

#

البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

الاهلى

لاسارتي

أكد عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي - أنه ليس من مؤيدي كثرة تغيير المدربين وبخاصة بعد بداية موسم كروي جديد.

وقال "القيعي" خلال لقائه مع برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلي: "ما حسم رأيي فيما يخص إقالة لاسارتي كان ما رأيته منه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز .. لقد صدمني فشخصية المدرب يجب أن تسبق الناحية الفنية".

وأضاف: "وقتها أدرت أنني أرى مدربا منهارا ، سعيد ببطولة الدوري ، ولا يفهم أننا في الأهلي نغلق صفحة الفوز في اليوم التالي ونستعد لبطولة جديدة".

واستدرك: "انتظرته يتحمل المسؤولية ويطمئن الجمهور إن الأهلي لديه فريقا جيدا وأن يكن شجاعا فالهزيمة أمام فريق مرشح لبلوغ النهائي واردة لكن لم يحدث ذلك أبدًا".

وتابع: "أيضًا كان يفعل أشياءً غريبة في التشكيل .. فجأة استدعى أفشة للمشاركة بعدما استبعده من لقاء اطلع برة كي يندمج بشكل أفضل".

وعما قاله لاسارتي في المؤتمر الصحفي بأن الأهلي لم يلبي حاجته لضم مهاجم قال القيعي: "لم يطلب منا ذلك أبدا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» لأول مرة .. صلاح يكشف حقيقة اعتزاله اللعب دوليا
» مدير معهد القلب يحذر: "هذا الأمر يقودك لأزمة قلبية"
» تعادل مثير بين المان يونايتد وولفرهامبتون بـ"البريميرليج"
» يديعوت أحرنوت: إسرائيل تشجّع هجرة الفلسطينيين من غزة
» «صلاح»: عمرو وردة مريض يحتاج للعلاج
» حظر نقل الفيلة الإفريقية البرية إلى حدائق الحيوان
» إحالة 148محامية سعودية للنيابة العامة في تهم أخلاقية
» تورط قطر في انتهاك حقوق عمال «مونديال 2022»
» «البشير» عن الأموال المضبوطة: هدية من «بن سلمان»
» قرار مفاجئ من أمريكا تجاه «هواوي»
» بعد الإفراج عن "جريس".. بريطانيا تتوعد إيران بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

نعم - 35 %
لا - 53 %
لا أهتم - 13 %
اجمالى المصوتين:1213

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية