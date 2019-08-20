الخطيب يجس نبض "جوزيه" للعودة لتدريب الأهلي

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الرياضة

مانويل جوزيه
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"جوزية": لم أرشح هذا المدرب لقيادة الأهلي

جوزيه

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عددًا من السير الذاتية لمدربين تمهيدًا لاختيار أحدهم لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .

وتصدر البرتغالي "مانويل جوزيه قائمة الترشيحات - كالعادة - نظرًا للعدد الضخم من البطولات الذي حصده مع النادي الأهلي .

وكشفت مصادر أن مجلس الإدارة برئاسة الخطيب ، فضلا عن لجنة التخطيط - برئاسة الدكتور طه إسماعيل - بدأوا في جس نبض جوزيه للعودة لتدريب الفريق.

وكان جوزيه قال في تصريحات سابقة إنه لم يمانع في العودة لتدريب الأهلي ولكن العروض التي قدمت له لم تكن تليق به وبقيمته مما أشعره أن تلك العروض لـ"التطفيش" حسب تعبيره.

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