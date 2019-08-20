» وفاة ابن محلل "بي إن سبورت" في حادث مروع

20 أغسطس 2019 - 07:36 ص

فجع كريم العلمي، البطل العالمي السابق في رياضة التنس، بوفاة ابنه البالغ من العمر 16 عاما، حيث لقي مصرعه أمس الأحد في حادثة سير وصفت بالخطيرة.



وحسب تقارير إعلامية، فإن الشاب ريان العلمي، ابن اللاعب كريم يبلغ من العمر 16 سنة، وتوفي إثر حادث بدراجته النارية، حيث وصف الحادث بـ"الخطير".



ونعى مجموعة من زملاء اللاعب السابق لكرة المضرب صديقهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر، إنستجرام”، متمنين له ولعائلته الصبر والسلوان.



ويشغل العلمي حاليا مهمة محلل لقنوات "بي ان سبورتس" في رياضة التنس كما أنه يشغل مهمة مدير بطولة قطر للتنس، وعدة مناصب في المجال الرياضي والعربي.



واحترف العلمي التنس منذ عام 1990 وفاز ببطولتي أتلانتا وباليرمو في إيطاليا، ويعتبر المركز 25 على العالم أحسن تصنيف له في الترتيب الصادر عن الاتحاد الدولي في عام 2000.