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أول رد من مدرب الزمالك على فضيحته الجنسية: مين دي أصلا؟

الرياضة

ميتشو
ميتشو

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ميتشو

رد ميلوتين سيردوفيتوش "ميتشو" - المدير الفني الجديد لنادي الزمالك - على فضيحة جنسية طالته أثناء تدريبه لفريق أورلاندو الجنوب أفريقي.

ونقلت مواقع عدة عن صحيفة "صنداي وورلد" في جنوب أفريقيا، أن المدرب الذي رحل عن فريق أورلاندو بايرتس قبل أيام، متهم بفضيحة جنسية تتعلق بعاملة نظافة في فندق.

وقالت المرأة البالغة من العمر 51 سنة إنها قدمت بلاغا يفيد تحرش "ميتشو" بها وإنها تنتظر بدء التحقيق .

ونقل موقع "سبورت 24" رد "ميتشو" الذي قال: "ما حدث أمر مخجل لن أفعل شيئًا تجاهه .. فقط سوف أرسل المحامين ليتعاملوا بشأنه .. لقد كنت الشخص الأكثر احتراما خلال وجودي في جنوب أفريقيا ، وعملت جنديًا وخادمًا لكرة القدم .. أنا لا أستحق هذا أبدًا ، وتلك الاتهامات غير عادلة".

وأضاف: "ما يؤلمني حقا هو شعور والدتي المريضة حين تسمع تلك الاتهامات تلاحقني ، ومع ذلك أنا سعيد أنني أصبحت خارج هذا البلد (جنوب أفريقيا) ، وأتساءل من هذه المرأة؟ .. أنا حتى لا أعرفها أصلا".

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