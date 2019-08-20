» سيدة تنجب 5 توائم بالمملكة السعودية

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أنجبت أمّ سعودية 5 توائم، ثلاثة مواليد من الذكور ومولودتين من الإناث، بعد أسبوع حملها الثلاثين من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريق طبيّ مكوّن من 13 طبيبًا من قسمي النساء والحضانة، و45 مختصًا من الكادر الفني.

الأم تم تنويمها بمستشفى الولادة والأطفال في الأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان دقة سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.

وتتمتع الأم وأطفالها حالياً بصحة جيدة، حيث راوحت أوزان المواليد بين 1000 و1195 جراماً، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.


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