قرقاش يؤكد: الحل هو التصدي للانقلاب الحوثى

متابعات - أمينة عبد العال
دون الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات، على صفحته الخاصة علي موقع التدوينات "تويتر"، عن أزمة اليمن وكيفية حلها، قائلاً: "أن الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها".
وأضاف: "ويبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعًا، والأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي".
الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها، ويبقى ان القرار يجب ان يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا، والأولوية الآن هي التصدي للإنقلاب الحوثي.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2019
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