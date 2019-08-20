  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:21 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

بلاغ جديد للنائب العام ضد أعضاء "الجبلاية"

عمرو أديب

أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

شوبير

«شوبير» يكشف مدرب الفراعنة الجديد

ذبح

جريمة مروّعة طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

محمد صلاح وعمرو وردة

أول توضيح من "صلاح" بشأن أزمة وردة

مأذون

شرط زواج يثير الجدل بالسعودية

قرقاش

قرقاش يؤكد: الحل هو التصدي للانقلاب الحوثى

طلاب

بالصور.. تسريب امتحاني الجغرافيا والتفاضل

سارة نتانياهو

فضيحة جديدة لـ سارة نتنياهو مع قائد الطائرة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين بعد اتهامه بتكفير الأقباط: الإخوان السبب

أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها

الصفحة الأخيرة

إليسا
إليسا

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من «آل الشيخ» على هزيمة الأهلى

#

أول تعليق لـ«السيسي» على انفجار «القصر العيني»

#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

#

أول تعليق لـ«السيسي» على نتيجة الاستفتاء

عقب إثارتها الجدل بعد تغريدتها حول اعتزالها الغناء، صرحت الفنانة إليسا، بأنها تلقت دعمًا كبيرًا من نجوم الفن، مؤكدة حبها الكبير للجميع.

وكان قد تفاعلت الفنانة إليسا مع الدعم الكبير الذي تلقته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعادت نشر تغريدات عدد كبير من نجوم الفن الذين عبّروا عن حبّهم لها وطلبوا منها أن تبقى قويّة وتعود عن هذا القرار.

وعلقت إليسا بعد كل هذا الدعم مؤكّدة حبّها الكبير للجميع ومشيرة إلى أنه ما زال هناك ألبوم غنائي مرتقب.

وكتبت إليسا: "كل ما يمكنني قوله الآن أنني أحبكم من أعماق قلبي، أنتم أفضل عشاق على الإطلاق، لا تنسوا أن هناك ألبومًا قادمًا".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يقدم "ميتشو" بمؤتمر صحفى
» صادم.. فنانة شهيرة تطوف بـ"الكاميرا" فى الحج
» القوات المسلحة تشارك روسيا في "حماة الصداقة - 4"
» أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها
» ملكة جمال عربية تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه"
» فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"
» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"
» سيدة تنجب 5 توائم بالمملكة السعودية
» وائل جمعة يرشح مدربا شهيرًا لإدارة الأهلي .. فمن هو؟
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة قالت لها "انتي شمال"
» تصريح صادم من عمرو دياب عن "الآخرة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية