» صادم.. فنانة شهيرة تطوف بـ"الكاميرا" فى الحج

أحدثت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، ضجة واسعة عبر حسابها على "إنستجرام" بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي الركن الأخير من مناسك الحج أو طواف الوداع.

وبدت في الفيديو وهي تطوف وتنظر إلى الكاميرا في الوقت نفسه ما عرضها لموجة من الانتقادات، ورأى المتابعون أن الحج فريضة دينية وأنه يجب الخشوع أثناء أدائها لا التقاط الصور.

ورغم هذا حقق الفيديو أكثر من 78 ألف مشاهدة بعد وقت قصير من نشر الفنانة له. ويشار إلى أنها أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع فيديو بلباس البحر المخصص للنساء المحجبات والمعروف باسم البوركيني.

ويأتي هذا بعد دعوتها الى رفض حظر الظهور به في بعض المنتجعات البحرية.