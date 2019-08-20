» صور صادمة لفنانة شهيرة من داخل مستشفى

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شذي حسون
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متابعات-علا خطاب

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المستشفى

شذي حسونة

فاجأت الفنانة العراقية، شذى حسون، جمهورها، بنشرها صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"من داخل  المستشفى ، كاشفة فيها عن مرضها، وتفاصيل ما حدث لها، كما أعلنت عن ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة حتى تستعيد صحتها.

وكتبت حسون: "أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي إني أحسن ما أدري ليش وشنو صار بيا بس لقيت نفسي ما أقدر أمشي ولا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري بس الحمد لله والشكر بعد كميات الأدوية والإبر اللي أعطوني صرت احسن، شوية تعب ووجع إنشالله بيروح بإذن واحد أحد".

وأضافت: "قلت أطمنكم عني قبل ما اختفي عنكم هاليومين لأن احتاج فترة ابتعد بيها شوي عن السوشيال ميديا واهتم بصحتي ونفسي... احبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب".

توالت التعليقات من محبي حسون الذين تمنّوا لها الصحة والعافيّة، وعلّق الفنّان سعد لمجرد قائلاً: "ألف سلامة عليكي أختي"، فيما قالت الإعلامية بوسي شلبي: "حبيبتي ألف سلامة"، وكتبت لها داليدا عيّاش زوجة الفنّان رامي عيّاش: "سلامتك".



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