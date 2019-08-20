«السيسي» يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولي

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المصريون

ابطال اليد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث قام السيد الرئيس بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن كلٍ من السادة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

السيد الرئيس أشاد بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمي في كرة اليد، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتداداً لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، مؤكداً سيادته تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام 2021.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني وجهازه الفني عن شعورهم بالفخر لتكريم السيد الرئيس لهم، وما يمثله ذلك من حافز إضافي لهم لمواصلة العمل على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية الدولية.

وأصبح المنتخب الوطني أول منتخب إفريقي وغير أوروبي على مدار التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد.

وضمت بعثة مصر كلا من عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ومثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.







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