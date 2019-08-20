شاهد.. لحظة قنص مختطف 37 رهينة داخل أتوبيس

20 أغسطس 2019 - 05:40 م

أظهرت لقطات فيديو انتشرت على موقع تويتر، لحظة إطلاق النار على مسلح برازيلي شغل البلاد، بعد احتجازه 37 رهينة داخل حافلة وسط مدينة ريو دي جانيرو الثلاثاء.

وقال مصدر رسمي إن مسلحا احتجز صباح الثلاثاء 37 شخصا، على الأقل، رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل، قبل أن يتم قتله من قبل قوات الأمن.

وأظهر الفيديو لحظة خروج المسلح خارج الحافلة، ليتم إطلاق النار عليه بعدها بلحظات، من قبل أحد القناصين، قبل أن يتسنى له العودة للحافلة.

وبعد عملية احتجاز رهائن على متن حافلة بالبرازيل، تم الإعلان عن مقتل المختطف، بعد ساعات من المفاوضات معه ، بحسب سكاي نيوز .

