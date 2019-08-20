» وفاة كاتب إماراتي شهير بشكل مفاجئ

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وفاة

كاتب إماراتي

حبيب الصايغ

توفي الثلاثاء، الشاعر والكاتب الإماراتي ، حبيب الصايغ ، رئيس تحرير صحيفة " الخليج " الإماراتية المسؤول ، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بشكل مفاجئ شكل صدمة في الوسط الثقافي.

ولد الشاعر والكاتب حبيب يوسف عبد الله الصايغ  في أبوظبي عام 1955، حصل على إجازة الفلسفة عام 1977 كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن .

عمل في مجالي الصحافة والثقافة ويكتب زاوية يومية في صحيفة الخليج .

نشر إنتاجه عربيا في وقت مبكر وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية.

وترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية .

حصل في العام 2004 على جائزة تريم عمران -فئة رواد الصحافة

كرمته جمعية الصحفيين عام 2006 كأول من قضى 35 عاماً في خدمة الصحافة الوطنية

حصل في العام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وكانت المرة الأولى التي تمنح لشاعر.


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