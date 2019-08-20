» طبيب يغتصب مريضة داخل المستشفى

20 أغسطس 2019 - 06:45 م

أقدم طبيب على محاولة اغتصاب مواطنة داخل مستشفى الشطرة العام، بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وقالت مصادر طبية: إن ”طبيبًا في مستشفى الشطرة بمحافظة ذي قار حاول اغتصاب مواطنة كانت في زيارة للمستشفى للاطمئنان على صحتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس“، وفق وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت المصادر أن الطبيب كان في حالة سكر، فيما أقامت المرأة شكوى قضائية بحق الطبيب في مركز الشرطة، وقررت دائرة صحة ذي قار استدعاء الطبيب ؛ للمثول أمام مدير عام الصحة لمعرفة ملابسات الحادث.

وتأكيدًا للواقعة، طالب النائب عن محافظة ذي قار عبدالأمير الدبي، وزير الصحة علاء العلوان بطرد طبيب يتعاطى ”الكحول“ في أحد مستشفيات المحافظة.

وقال الدبي في تغريدة على حسابه بتويتر: ”وزير الصحة المحترم.. أهديك أطيب تحياتي.. نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية في ملابسات حادث لطبيب مقيم يتعاطى الخمر في مستشفى الشطرة العام“,وفق شبكة عراقنا الإخبارية.

وأضاف النائب العراقي: ”التعاطي كان أثناء الدوام الرسمي، ولهذا يجب طرد الطبيب من تلك الوظيفة المقدسة“.