» «لاسارتي» يحصل على الشرط الجزائي من الأهلي

20 أغسطس 2019 - 06:55 م

حصل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قيمة الشرط الجزائي، حيث حضر للنادي اليوم، الثلاثاء، وعقد جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء.

كان الأهلي قد قرر إقالة لاسارتي عقب الخروج من كأس مصر السبت الماضي بالخسارة من بيراميدز بهدف دون رد.

وحصل لاسارتي على الشرط الجزائي في عقده وقيمته شهرين أي 240 ألف دولار، وعقد جلسة مع مسئولي النادي اليوم للحصول على الشرط الجزائي وأنهي إجراءات فسخ العقد ووقع المدير الفني على مخالصة بذلك لتسوية الأمر ماليًا.