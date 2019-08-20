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رغد صدام حسين تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده

عرب وعالم

رغد وصدام حسين
رغد وصدام حسين

محمد فضل- متابعات

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العراق

رغد صدام حسين

رسالة نادرة

وزير إيراني

نشرت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الثلاثاء، رسالة نصية نادرة بخط يد أبيها، تحمل أوامر بحق وزير إيراني تم أسره في الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، بمناسبة ذكرى نهايتها التي صادفت هذا الشهر.

وكشفت رغد صدام حسين، بتغريدة نشرتها في صفحتها الرسمية على "تويتر"، عن رسالة أبيها التي كتبها بخط يده بتاريخ 24 ديسمبر عام 1982، تحمل أوامر موجهة إلى أجهزة الأمن حينها، قال فيها:

"يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه... وإعلامي... صدام حسين".

وصادف الثامن من الشهر الجاري، الذكرى 31 لإعلان إيقاف الحرب بين البلدين في عام 1988، بعد ثمانية سنوات من اندلاعها مطلع الثمانينيات.

وحسب المواقع الإعلامية الإيرانية، منها دار الولاية للثقافة والإعلام، تسلمت إيران جثمان وزير النفط محمد جواد تندكويان، من العراق، في تاريخ 19 ديسمبر عام 1991 ودفن بعد تعرضه للتعذيب.

وكانت قوات النظام العراقي السابق، قد أسرت الوزير الإيراني، بعد 40 يوما من تسلمه منصب وزارة النفط، عندما كان يقوم بجولة على المنشآت النفطية في جنوب إيران حيث وقعت عدد من المناطق الجنوبية تحت سيطرة القوات العراقية حينها.


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