تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن

قالت شبكة CNN الأمريكية، إنها اطلعت على تقرير للشرطة السودانية والذي أظهر أن أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير، حاولوا تهريبه من سجن كوبر المشدد الحراسة للمرة الثانية.

وظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أولى جلسات محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، على خلفية محاولة فاشلة لتهريبه من السجن، بحسب ما علمته CNN .

ومنذ محاولة التهريب، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البشير، كما ظهر في أولى جلسات محاكمته في معهد العلوم القضائية والقانونية برفقة قافلة من المركبات العسكرية مزودة برشاشات ثقيلة.

وقال محامي البشير هاشم أبوبكر الجعلي، في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، إن الرئيس السابق ليس له أي دور في هذه المحاولة.

وأضاف: "التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط".

ومنذ سقوطه من السلطة، سُجن البشير في كوبر وهو السجن نفسه الذي احتجز فيه أجيال من المعارضين السياسيين تحت حكمه.

وفي أعقاب القمع الدموي الذي قامت به قوات الأمن ضد المتظاهرين، حاولت "عناصر مارقة" من داخل النظام اقتحام السجن، بهدف إطلاق سراح البشير وأعضاء آخرين من نظامه من السجن، حسبما جاء في تقرير للشرطة.

واستغلالاً للفوضى وعدم الاستقرار آنذاك، تقدم أنصار للبشير إلى سجن كوبر في محاولة لإطلاق سراح الزعيم المعزول، ولكن تم التصدي لهم، بحسب تقرير الشرطة.

وبعد المحاولة الفاشلة، تم نقل البشير إلى "منزل آمن" على ضفاف نهر النيل في جزء راق من الخرطوم ليس بعيدًا عن مقر الرئيس السابق.

كان "المنزل الآمن"، الذي أحاطته قوات الأمن، في يوم من الأيام منزل رئيس المخابرات السابق محمد عطا الملا.

وبعد شهر من نقله، أُعيد البشير إلى سجن كوبر مع المزيد من الإجراءات الأمنية، ووسائل الراحة التي طلبها.