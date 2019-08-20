  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
بحث متقدم
المسجد الحرام

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن

صلاح

بلاغ للنائب العام بعد تصريحات محمد صلاح

رغد وصدام حسين

رغد صدام حسين تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده

السيسي

«السيسي» يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولي

عمالة مصرية

تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت

الداخلية - أرشيفية

الداخلية تعلن مقتل 11 إرهابيا خلال استهدافهم بالعريش

ذاكر نايف

ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟

المختطف

شاهد.. لحظة قنص مختطف 37 رهينة داخل أتوبيس

باكستان تعلن إحالة «كشمير» إلى محكمة العدل الدولية

آخر الأخبار

باكستان تعلن إحالة كشمير إلى محكمة العدل الدولية
باكستان تعلن إحالة كشمير إلى محكمة العدل الدولية

أحمد سالم – وكالات

أخبار متعلقة
#

باكستان تبحث مع السعودية تطورات أزمة "كشمير"

#

باكستان تعلن عزمها إرسال رحلة مأهولة إلى الفضاء عام 2022

#

تصريح مثير لمسئول أممي عن وضع الجيش بالسودان

#

«العدل الدولية» ترفض طلبًا للإمارات بشأن قطر

الهند

باكستان

اقليم

محكمة

نيودلهي

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، أنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لتلفزيون "آري نيوز": "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية".

وأضاف أن القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار.

واستشاطت إسلام آباد غضبا بعد أن أعلنت نيودلهي، في الخامس من أغسطس الجاري، قرارها إلغاء ولاية جامو وكشمير ذاتية الحكم وإنشاء منطقتين اتحاديتين صلاحياتهما أقل من صلاحيات الولاية.

كما صادق البرلمان الهندي على إلغاء مادة دستورية تمنح ولاية جامو وكشمير وضعا قانونيا خاصا.

وأدت خطوة الهند إلى تصاعد حدة التوتر بينها وبين باكستان، على خلفية النزاع التاريخي بين البلدين حول موضوع السيادة على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا
» باكستان تعلن إحالة «كشمير» إلى محكمة العدل الدولية
» رغم رحيله.. الأهلي يُكرم «لاسارتي» ومعاونيه
» طبيب يغتصب مريضة داخل المستشفى
» محمد صلاح ينتقد طريقة لعب «جوارديولا»
» إيران: موافقتنا على الاتفاق النووي كانت خطأً
» الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني 0/2
» مقتل وإصابة 8 أطفال في قصف روسي على سوريا
» ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟
» وفاة كاتب إماراتي شهير بشكل مفاجئ
» شاهد.. لحظة قنص مختطف 37 رهينة داخل أتوبيس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية