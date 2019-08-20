وزير الطيران المدني يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة

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التشيك

القاهرة

مصر للطيران

وزير الطيران

الشركة الوطنية

استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ظهر اليوم، السيد يان فوليك سفير دولة التشيك لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات النقل الجوى المختلفة.

وخلال اللقاء استعرض المصري و يان فوليك عددًا من الموضوعات الهامة من بينها اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر والتشيك وتشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ،

حيث سيساهم في تدعيم أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، كما ناقشا زيادة الحركة السياحية الجوية بين براغ والقاهرة من خلال مطاري العاصمة الإدارية و سفنكس الدوليين.

وأكد سفير التشيك على حرص بلاده على تعزيز الإستثمارات في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطيران المدني وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ومن جانبه أكد وزير الطيران على عمق العلاقات التشيكية المصرية في إطار التعاون بين البلدين على النحو الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين، مشيراً أن جمهورية مصر العربية تسعى دائماً إلى توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الصديقة.

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