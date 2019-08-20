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مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أحمد سالم

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نقابة الصحفيين

الأمين العام

الرقابة الإدارية

مكرم محمد احمد

نقابة الاعلاميين

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة من مكتبه صباح اليوم.

وأضاف محمد أحمد، خلال لقائه ببرنامج “حديث المساء”، المذاع على قناة “إم بي سي”، أن القضية الآن في النيابة وهو الآن يحقق معه.

وأضاف مكرم، أن الشبهات كانت تدور حول أحمد سليم منذ فترة، مبينًا أن المسئولين في الرقابة الإدارية أبلغوه أنهم بصدد اتخاذ بعض الإجراءات ضده، فوافق على الفور.

من جهة أخرى أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس يبحث عن بديل ليحل محل أحمد سليم بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الرشوة.

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