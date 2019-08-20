  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
المسجد الحرام

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن

صلاح

بلاغ للنائب العام بعد تصريحات محمد صلاح

رغد وصدام حسين

رغد صدام حسين تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده

السيسي

«السيسي» يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولي

عمالة مصرية

تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت

الداخلية - أرشيفية

الداخلية تعلن مقتل 11 إرهابيا خلال استهدافهم بالعريش

ذاكر نايف

ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟

المختطف

شاهد.. لحظة قنص مختطف 37 رهينة داخل أتوبيس

مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات

الحياة السياسية

مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات
مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

العامري قاله "يمشي" .. تفاصيل اجتماع الخطيب قبل إقالة لاسارتي

#

تكليف مهم وعاجل من وزير التموين بشأن هذا الأمر

#

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 1021 كنيسة

#

اجتماع مهم للأهلي لتحديد موقفه في الدوري

المشروعات متناهية الصغر

مدبولى

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جهاز تنمية المشروعات

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الإجتماع أن هناك توجيهاً واضحاً ومستمراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم عمل هذا الجهاز، لتحقيق الأهداف المنوطة به.

وذلك في ضوء اهتمام الدولة البالغ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسعي نحو تنميتها والتوسع فيها، وبالنظر إلى ما تساهم به تلك المشروعات من إتاحة آلاف فرص العمل، والإرتقاء بمعيشة المواطنين، فضلاً عن دعم الإقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع عرضت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي مقدمتها إعداد دراسة متكاملة عن تحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بالإسكندرية.

بالإضافة إلى تنمية التجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتنفيذ المرحلة الأولى للتجمعات الصناعية والتي من المقرر أن تضم 4500 مصنع لتشجيع التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، وسرعة الإنتهاء من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإقامة معرض تراثنا للترويج للحرف التراثية ودعم صناعها.

كما شهد الاجتماع عرض تقرير حول إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا
» باكستان تعلن إحالة «كشمير» إلى محكمة العدل الدولية
» رغم رحيله.. الأهلي يُكرم «لاسارتي» ومعاونيه
» طبيب يغتصب مريضة داخل المستشفى
» محمد صلاح ينتقد طريقة لعب «جوارديولا»
» إيران: موافقتنا على الاتفاق النووي كانت خطأً
» الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني 0/2
» مقتل وإصابة 8 أطفال في قصف روسي على سوريا
» ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟
» وفاة كاتب إماراتي شهير بشكل مفاجئ
» شاهد.. لحظة قنص مختطف 37 رهينة داخل أتوبيس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية